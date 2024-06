Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Plötzlich fährt im Landkreis Rosenheim ein junger Radler auf die Straße. Eine Autofahrerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Ein 15 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Rosenheim schwer verletzt worden. Die 40-jährige Autofahrerin habe nicht mehr rechtzeitig reagieren können, als der Jugendliche am Dienstagnachmittag unvermittelt auf eine Staatsstraße auffuhr, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte den 15-Jährigen in eine Klinik. Nach Angaben der Polizei trug der Jugendliche keinen Helm.

(dpa)