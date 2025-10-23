Schulbus prallt gegen Traktor – zwei Schüler verletzt

Zwei Schüler sind bei einem Verkehrsunfall in Grafenwöhr (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah der Fahrer eines Kleinbusses mit mehreren Kindern und jungen Erwachsenen beim Abbiegen einen Traktor. Der Schulbusfahrer nahm dem 24-jährigen Traktorfahrer daraufhin die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Zwei Schüler im Alter von 17 und 18 Jahren kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Der 68-jährige Schulbusfahrer und der Traktorfahrer blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.