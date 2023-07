Schwimmer stirbt im Ickinger Weiher in Oberbayern

Beim Baden in einem Weiher im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist ein 77-Jähriger ums Leben gekommen.

Der Mann, der mit seiner Lebensgefährtin am Samstag zum Schwimmen an den Ickinger Weiher bei Egling gekommen war, tauchte plötzlich nicht mehr auf, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Im Rahmen einer Suchaktion konnte er nur noch tot geborgen werden. Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung, hieß es. Die genaue Todesursache soll eine Obduktion klären.

(dpa)