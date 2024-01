Snowboarder stürzt nach Abfahrt von Skibar ab - schläft ein

Ein Snowboarder aus Rheinland-Pfalz ist nach dem Besuch einer Bar in einem Tiroler Skigebiet in einen Graben gestürzt und dort eingeschlafen.

Der Unfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge am frühen Samstagabend bei der Pistenabfahrt am Tiroler Jochberg nahe Kitzbühel. Ein Bekannter des 32-Jährigen sei zur Bar zurückgekehrt und habe den Wirt alarmiert, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.

Der Wirt und ein Dutzend österreichische Bergretter fanden den Deutschen nach dem Unfall schlafend im Schnee und bargen ihn. Er sei allein nicht mehr aus dem Graben herausgekommen. Der mutmaßlich unterkühlte Mann sei mit einer Pistenraupe ins Tal gebracht worden. Dort habe er jede weitere medizinische Versorgung abgelehnt, hieß es.

(dpa)