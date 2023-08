Taxi überschlägt sich: Fahrgast stirbt

Bei einem Taxi-Unfall in Unterfranken ist ein 18 Jahre alter Fahrgast gestorben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, verlor der 66 Jahre alte Fahrer am Nachmittag bei Volkach (Landkreis Kitzingen) die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Das Taxi prallte gegen einen Baum, überschlug sich und kam auf der Straße zum Stehen. Der 18-Jährige wurde den Angaben zufolge im Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der Taxifahrer wurde mit schwersten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Unfallursache war zunächst unklar.

(dpa)