Tödlicher Unfall auf A94: Wagen kracht in Schallschutz

Bei einem Unfall auf der Autobahn 94 in Oberbayern hat sich ein Mann mit seinem Auto überschlagen und dabei tödlich verletzt.

Der 23-Jährige ist aus zunächst ungeklärter Ursache am Sonntag von der Straße bei Heldenstein (Landkreis Mühldorf am Inn) abgekommen, teilte die Polizei mit. Dabei überschlug sich das Auto und krachte in eine Schallschutzwand. Der eingeklemmte Mann starb noch vor Ort an seinen Verletzungen.

Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Die A94 war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Ersten Angaben nach wird der Sachschaden auf etwa 65.000 Euro geschätzt.

(dpa)