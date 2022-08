Traktor rollt über Landwirt: Tödliche Verletzungen

Ein 83 Jahre alter Landwirt ist in Unterfranken von seinem Traktor überrollt und dabei tödlich verletzt worden.

Der Mann wollte am Mittwoch auf einer Wiese in Eschau im Landkreis Miltenberg Arbeiten ausführen, teilte die Polizei mit. Dabei habe sich sein in direkter Nähe abgestellter Traktor vermutlich wegen eines technischen Defekts von selbst in Bewegung gesetzt. Er rollte über den Senior. Der Notarzt konnte den Angaben nach nur noch den Tod des Mannes feststellen.

(dpa)