Trotz Schnee zu schnell: Autofahrer schwerst verletzt

Weil er nach Polizeiangaben auf schneebedeckter Straße zu schnell unterwegs war, ist ein 29 Jahre alter Autofahrer in Oberfranken in ein Waldstück gekracht und schwerst verletzt worden.

Der Mann verlor demnach am Montagabend zwischen zwei Gemeindeteilen von Schwarzenbach an der Saale (Landkreis Hof) in einer leichten Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizeistation Rehau am Dienstag mitteilte. Dadurch stieß er in einem Waldstück zwischen Fletschenreuth und Gottfriedsreuth mit so großer Wucht gegen die Bäume, dass der Wagen zurückgeschleudert wurde.

"Durch den Aufprall stürzte ein Baum auf das Dach des Fahrzeugs, so dass der Fahrer eingeklemmt und von der Feuerwehr aus dem Pkw geschnitten werden musste", schilderte die Polizei. Der Mann wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto ist ein Totalschaden.

(dpa)