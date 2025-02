Tür schließt zu früh - Seniorin bei Sturz aus Bus verletzt

Eine Seniorin ist in Lindau am Bodensee beim Aussteigen aus einem Stadtbus durch die Bustür nach draußen gedrückt worden und auf den Gehweg gestürzt. Die Frau brach sich am Freitag laut erster Diagnose des Rettungsdienstes die Hüfte und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Bustür soll sich zu früh geschlossen haben, als die Frau gerade aussteigen wollte. Sie fiel und schlug mit der linken Körperhälfte auf dem Gehweg auf. Gegen den Busfahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Lindau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bodensee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis