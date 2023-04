Unfall auf der B13: Mann schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 13 bei Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) hat sich ein 74 Jahre alter Mann schwer verletzt.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, überquerte der Senior am Freitag mit seinem dreirädrigen Kabinenfahrzeug die B13 - die Fahrerin im vorfahrtsberechtigten Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit ihm zusammen. Den Angaben zufolge wurde der 74-Jährige am Kopf sowie an den Händen und Beinen schwer verletzt. Die Einsatzkräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die 20 Jahre alte Autofahrerin wurde leicht verletzt. Das Auto war danach noch fahrbereit, das Fahrzeug des Mannes musste abgeschleppt werden.

(dpa)