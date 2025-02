Unfall mit Kutsche auf vereistem Feldweg - drei Verletzte

Drei Menschen sind bei einem Unfall mit einer Kutsche im Landkreis Freyung-Grafenau verletzt worden. Der Kutscher war am Sonntagnachmittag auf einem vereisten Waldweg in Schönberg unterwegs, als das Fahrzeug auf dem rutschigen Weg ausbrach und sich nicht mehr lenken ließ, wie die Polizei mitteilte. Weil die Pferde aber erst weiterliefen, stürzte der Anhänger des Gespanns, in dem drei Menschen mitfuhren, um. Die verletzten Fahrgäste wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

