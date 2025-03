Nach einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Autos und Lastwagen ist die Autobahn 7 in Schwaben aktuell in eine Richtung gesperrt. Laut einer Polizeisprecherin werde die Sperrung der A7 in Richtung Würzburg bei Oy-Mittelberg (Landkreis Oberallgäu) noch mindestens mehrere Stunden andauern. Details zu Verletzten und dem Unfallhergang gab es vorerst nicht.

