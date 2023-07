Sulzemoos

vor 52 Min.

Unfall und Vollsperrung auf der A8 bei Sulzemoos: Auto geriet in Brand

Wegen eines Autounfalls bei Sulzemoos zwischen München und Augsburg am Samstagnachmittag war die Autobahn A8 in Richtung Stuttgart zeitweise vollgesperrt. Ein Auto war in Brand geraten.

Auf der A8 kam es am Samstagnachmittag bei Sulzemoos (Landkreis Dachau) zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Stuttgart dabei zeitweise vollgesperrt. Derzeit fließt der Verkehr wieder über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Infolge des Unfalls kam es zu einem Fahrzeugbrand, teilte die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck mit. Im Bereich der Anschlussstelle Sulzemoos brannte zudem ein Teil der Vegetation. Dadurch kam es auch auf der Fahrbahn in Richtung München zu Sichtbehinderungen. (AZ) Weitere Infos folgen.

