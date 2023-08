Von Bach mitgerissen: Deutscher in Salzburg gerettet

Ein Mann aus Sachsen ist im österreichischen Bundesland Salzburg von Passanten aus einem Bach gerettet und wiederbelebt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, fiel der 57-Jährige am Dienstag in Großarl über eine steile Böschung ins Wasser und wurde etwa 100 Meter weit mitgerissen. Durch die Hilfeschreie seiner Lebensgefährtin wurden andere Fußgänger auf den regungslos treibenden Mann aufmerksam und zogen ihn über eine Steinmauer aus dem Gewässer.

Der Schwerverletzte konnte von den Passanten und von Rettungskräften reanimiert werden. Der Mann, der in Großarl lebt, wurde in ein Krankenhaus geflogen. Wie es zu dem Unfall kam, war vorerst nicht bekannt.

(dpa)