Zusammenstoß mit Radlerin: 80-Jährige gestorben

Nach dem Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen in Pullach bei München ist eine der beiden Frauen gestorben.

Die Verletzungen der über 80-Jährigen seien sehr schwer gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auch die andere Frau, eine 55-Jährige, kam nach dem Unfall am Dienstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen wollte die ältere Frau auf einen Radweg fahren und kollidierte mit der dort fahrenden 55-Jährigen. Beide Frauen seien danach von ihren Rädern gestürzt.

(dpa)