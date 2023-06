Zusammenstoß zweier Lkw in Mittelfranken: 50-Jähriger stirbt

Bei einem Zusammenstoß zweier Lkw in Mittelfranken ist ein 50-jähriger Lastwagenfahrer an der Unfallstelle gestorben.

Der andere 38 Jahre alte Fahrer wurde laut Polizei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 2 auf Höhe Mauk im Landkreis Roth. Dort geriet der 50-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem anderen Lastwagen zusammen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der 38-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte ihn befreien.

Zur Mittagszeit war die B2 an der Unfallstelle weiterhin voll gesperrt. Ein Gutachter soll der Unfallhergang klären.

(dpa)