Zwei Fahrräder stoßen zusammen: Junge Frau schwer verletzt

Eine junge Frau ist bei einem Auffahrunfall zweier Fahrräder schwer verletzt worden.

Die 17-Jährige fuhr im Augsburger Stadtteil Bergheim gegen das Rad eines Mannes, der vor ihr bremsen musste, so die Polizei am Montag. Die junge Frau soll das am Sonntag zu spät bemerkt haben und es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die 17-Jährige. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

(dpa)