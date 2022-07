Zwei Tote bei Unfall im Landkreis Augsburg

Bei einem Unfall in Zusmarshausen (Landkreis Augsburg) sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Bei einem Unfall in Zusmarshausen (Landkreis Augsburg) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Auto der beiden war am Freitag von einer Straße zwischen den Ortsteilen Gabelbach und Gabelbachergreut abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Die Bergungsarbeiten liefen am Abend noch. Weitere Details zu den Getöteten und zur Unfallursache machte die Polizei zunächst nicht.

(dpa)