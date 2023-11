"Ungenehmigter Gewässerausbau"

02.11.2023

Ostallgäu: Ungenehmigte Arbeiten mit Bagger schädigen Bach

Plus Im Ostallgäu laufen Pflegearbeiten an der Günz aus dem Ruder. Wie kam es dazu? Das Gewässer wird ohne Genehmigung auf 200 Metern Länge ausgebaggert.

Von Dirk Ambrosch Artikel anhören Shape

In der Ostallgäuer Gemeinde Günzach sind Pflegearbeiten an einem Bach aus dem Ruder gelaufen. Die Günz ist auf einer Länge von rund 200 Metern ausgebaggert und geschädigt worden. Genehmigt waren die Arbeiten der Gemeinde nicht. Das Landratsamt Ostallgäu bestätigte auf Anfrage, dass sowohl die Bachsohle der Günz durchschnitten, als auch Pflanzen und Kleintiere beim Ausbaggern der Sohle vollständig mit ausgegraben wurden. Die Behörde wertet den Eingriff als einen "ungenehmigten Gewässerausbau". Die Gemeinde ist nun verpflichtet, das Gewässer "rechtskonform" wiederherzustellen. Bürgermeisterin Wilma Hofer sprach von einem "extrem ärgerlichen" Vorgang. Im Dorf macht derweil der Ausspruch vom "kleinen Rappenalptal" die Runde. In Anspielung auf die umstrittene Kanalisierung eines Wildbachs im Oberallgäuer Rappenalptal im Herbst 2022.

(Lesen Sie auch: Erlaubte dieser Aktenvermerk die Arbeiten am Wildbach im Rappenalptal?)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen