Haftpause endet am Montag: Alfons Schuhbeck muss um seine Freiheit bangen

Schuhbeck trifft Freunde, Schuhbeck spielt Gitarre: Die Fotos und Berichte, die in den vergangenen Tagen und Wochen zu Alfons Schuhbeck die Runde machten, wirkten fast wie früher. Wie damals, als er noch der beliebte Sternekoch war und nicht der gescheiterte Gefangene. Dass der 76-Jährige zuletzt wieder in München gesehen wurde, liegt daran, dass seine Haftstrafe seit mehr als vier Monaten pausiert. Schuhbeck ist bekanntermaßen schwer krank und kann nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Gefängnis nicht behandelt werden. Doch bald könnte die Freiheit ein Ende haben. Am 15. September endet offiziell seine Haftunterbrechung, also am kommenden Montag. Dann muss Alfons Schuhbeck nach aktuellem Stand wieder ins Gefängnis.

Doch sicher ist das keineswegs, im Gegenteil. Juliane Grotz, Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I, erklärt auf Anfrage unserer Redaktion: „Derzeit wird geprüft, ob und gegebenenfalls wie die notwendige medizinische Behandlung von Herrn Schuhbeck in der Haft fortgesetzt werden kann. Bis zum Abschluss dieser Prüfung muss sich der Verurteilte – gegebenenfalls auch über den 15. 9. hinaus – nicht zum weiteren Vollzug der Haftstrafe in der JVA einfinden.“ Am Freitagnachmittag war die Prüfung jüngsten Informationen unserer Redaktion zufolge noch nicht abgeschlossen.

Haftunterbrechung von Alfons Schuhbeck wurde schon einmal verlängert

Seit Alfons Schuhbeck das Gefängnis in Rothenfeld bei Andechs verlassen hat, wurde die Haftpause bereits einmal verlängert. Ursprünglich hatte sie nämlich nur bis Pfingsten gelten sollen, doch damals war an eine Behandlung in einem JVA-Krankentrakt ganz offensichtlich noch nicht zu denken.

Der frühere Fernsehkoch, der die Gewürze der Welt in bayerische Küchen brachte, wurde in zwei Prozessen vor dem Münchner Landgericht I zu insgesamt vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. 20 Monate hat er schon abgesessen, den Großteil in der JVA Landsberg, bevor er dann wegen guter Führung in die deutlich wohnlichere Außenstelle in Rothenfeld verlegt wurde.

Ex-Promikoch Schuhbeck ist unheilbar krank

Mitte des Jahres wurde die Erkrankung des ehemaligen Starkochs bekannt. Wie Schuhbecks Anwalt Norbert Scharf im jüngsten Prozess offenbarte, stufen die Ärzte ihn als unheilbar ein. Die für die Haftvollstreckung zuständige Münchner Staatsanwaltschaft holt nach eigenen Angaben regelmäßig ärztliche Gutachten zum Gesundheitszustand des der Steuerhinterziehung und Insolvenzverschleppung überführten Patienten ein. Sie steht auch in engem Austausch mit der JVA. Bei seinen letzten Auftritten vor Gericht wirkte der Koch sichtlich schmerzgeplagt und ausgezehrt. Nicht wenige Beobachterinnen und Beobachter mutmaßten, dass er womöglich gar nicht mehr ins Gefängnis muss.