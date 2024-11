Mann stiehlt Wurst, um sich für einen Job zu bewerben

Nach einem mutmaßlichen Wurst-Diebstahl in einem Supermarkt in Oberfranken hatte ein Mann eine ungewöhnliche Erklärung parat. Er habe sich in dem Geschäft um einen Job bewerben wollen, sagte der 22-Jährige der Polizei laut deren Mitteilung.

Der Mann hatte demnach am Mittwoch in einem Markt in Bamberg eingekauft und an der Kasse eine Wurst im Wert von 3,20 Euro nicht bezahlt, wie die Polizei mitteilte. Gegenüber den Polizisten gab er an, die Ware nicht bezahlt zu haben, um mit dem Filialleiter sprechen zu können - über eine mögliche Bewerbung. Er wolle in dem Geschäft arbeiten.

Stattdessen wird nun erst einmal wegen Ladendiebstahls gegen ihn ermittelt. (dpa)