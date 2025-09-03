Icon Menü
Unglück auf Wandersteig: Bergsteiger stürzt 15 Meter in die Tiefe

Unglück auf Wandersteig

Bergsteiger stürzt 15 Meter in die Tiefe

Ein 61-Jähriger hatte Glück im Unglück. Obwohl er über einen Steilhang abstürzte, blieb es bei einer Verletzung am Fuß.
Von dpa
    Der Mann war auf einem Steig wegen eines ausgebrochenen Tritts abgestürzt.
    Der Mann war auf einem Steig wegen eines ausgebrochenen Tritts abgestürzt. Foto: Matthias Bein/dpa

    Ein Bergsteiger ist in Oberbayern 15 Meter in die Tiefe gefallen und hat sich dabei nur einen Fuß gebrochen. Der erfahrene 61-Jährige war laut Bayerischem Roten Kreuz auf einem Steig am Gebersberg unterwegs, als ein Tritt ausbrach und er über einen Steilhang stürzte.

    Der Mann überschlug sich mehrfach, konnte sich aber auf den Bauch drehen und mit den Händen festhalten, wie es weiter hieß. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

