Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Unglück vermutet: In Brunnen nahe Staatskanzlei entdeckter Mann ist tot

Unglück vermutet

In Brunnen nahe Staatskanzlei entdeckter Mann ist tot

Ein 53-Jähriger ist im Krankenhaus gestorben, nachdem ein Passant den Mann in einem Brunnen vor dem Prinz-Carl-Palais in München gefunden hatte. Das sagt die Polizei zu dem Fall.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Mann ist im Krankenhaus gestorben, nachdem er leblos im Brunnen in der Nähe des Prinz-Carl-Palais entdeckt und reanimiert wurde. (Archivbild)
    Ein Mann ist im Krankenhaus gestorben, nachdem er leblos im Brunnen in der Nähe des Prinz-Carl-Palais entdeckt und reanimiert wurde. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Nach dem Fund eines Mannes in einem Brunnen vor dem Prinz-Carl-Palais in München nahe der Staatskanzlei ist der 53-Jährige im Krankenhaus gestorben. Das bestätigte das Polizeipräsidium München. Hinweise auf eine Straftat gebe es demnach bislang nicht. Die Ermittler gehen weiter von einem Unglücksfall aus.

    Ein Passant hatte den leblosen Mann am späten Freitagabend im Wasser entdeckt. Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen den 53-Jährigen aus dem Brunnen und begannen mit der Reanimation. Anschließend kam er in ein Krankenhaus.

    Kripo ermittelt zu Hergang

    Der Mann wurde in einem Becken mit Springbrunnen entdeckt. In das Becken wird der Köglmühlbach geleitet. Der kleine Seitenarm der Isar fließt direkt am Prinz-Carl-Palais vorbei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit, wie der Mann in den Brunnen geraten konnte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden