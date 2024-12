Vermisste Seniorin tot in Amper gefunden

Die Polizei hat eine vermisste 84-Jährige in Fürstenfeldbruck tot im dortigen Fluss Amper gefunden. Dem war eine großangelegte Suchaktion mit Rettungshubschrauber, Wasserwacht und Hundestaffel vorausgegangen. Die Seniorin war am Samstagvormittag aus einem Seniorenheim verschwunden, am Abend wurde sie leblos im Fluss vorgefunden. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von einem Unglücksfall aus.

