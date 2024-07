Standort für neue Augsburger Uniklinik steht fest

Der Standort der neuen Augsburger Uniklinik steht fest. Der sogenannte Lenkungsausschuss für das Milliardenprojekt hat sich für einen Neubau im Westen des jetzigen Klinikgebäudes entschieden. Was aus dem alten Bau wird, ist noch offen. Die neue Uni-Klinik soll bis 2037/38 in Betrieb gehen. Die Baukosten sind noch nicht bekannt.

„Der nächste Meilenstein für die Hochschulmedizin in Augsburg steht. Stadt, Freistaat, Bezirk und Klinikum sind sich einig: Das neue Universitätsklinikum Augsburg soll im Westen des jetzigen Baus entstehen“, so Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) nach der Sitzung des Lenkungsausschusses am Freitag. „Wir haben beide Optionen – also einen Neubau im Westen oder im Osten des heutigen Uniklinikums – auf Herz und Nieren geprüft. Ich bin dankbar für das klare Votum. Im Westen haben wir den medizinisch idealen Standort im Interesse der Patientinnen und Patienten und schaffen die optimale Verknüpfung zum Campus – alles in allem: beste Bedingungen bei Versorgung, Ausbildung und Forschung,“ so Blume weiter.

Uniklinik Augsburg: Erste Planung und Kostenschätzung bis Ende 2025

Der nächste Schritt ist nun, das genaue Baufeld auf der Fläche im Westen zu definieren. Parallel ist der Stadtrat am Zug, um eine Grundsatz-Entscheidung zu treffen und dann Baurecht zu schaffen. Blume sagt: „Wir wollen alle mit ins Boot holen und suchen auch den Dialog mit den Anwohnerinnen und Anwohnern.“

Eine Grob-Planung für das Bauvorhaben soll bis Ende kommenden Jahres vorliegen, dann soll es auch eine Kostenschätzung geben. Klar ist aber jetzt schon, dass es sich um ein Milliardenprojekt handelt.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber fügte hinzu: „Das Uniklinikum Augsburg ist für die Stadt eine Herzensangelegenheit. Insofern freue ich mich, dass der Lenkungsausschuss nunmehr eine Standort-Entscheidung getroffen hat. Selbstverständlich unterstützen wir diese vollumfänglich..“

„Klinikbau der Zukunft“: Spitzenmedizin in Augsburg braucht Lückenschluss

Der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des Uniklinikums, Prof. Dr. Klaus Markstaller, erklärte: „Die nun angedachte Lösung macht den Weg frei für die Vision eines modernen Medizinparks, an dem Forschung, Lehre und klinische Versorgung eine Einheit bilden.“ Die Augsburger universitäre Spitzenmedizin brauche den Lückenschluss zwischen neuem Campus der Medizinischen Fakultät und dem Neubau, der bei dieser Standortwahl am sinnvollsten möglich sei.

Das neue Uniklinikum soll beispielgebend für zeitgemäßen Klinikbau sein. Wissenschaftsminister Blume spricht von einem „Klinikbau der Zukunft“. „Dazu gehört, dass wir größtmögliche Flexibilität und Erweiterungsmöglichkeiten für die Zukunft von Anfang an mitdenken.“ Derzeit ist die Augsburger Uniklinik in den Gebäuden des früheren kommunalen Klinikums Augsburg untergebracht, das Stadt und Landkreis Augsburg bis zur Übernahme durch den Freistaat im Jahr 2019 gemeinsam betrieben hatten. Das Hauptgebäude entstand zwischen Mitte der 1970er und Anfang der 1980er-Jahre. Kosten damals: umgerechnet 330 Millionen Euro.