CDU und CSU beschließen "Agenda für Deutschland"

Friedrich Merz und Markus Söder präsentieren die „Agenda für Deutschland“. Landtagswahlen in Bayern und Hessen sollen zu Abstimmung über Ampel-Politik werden.

CDU und CSU haben ihre „Agenda für Deutschland“ unter Dach und Fach. „Wir sind die Lösung in dieser schweren Zeit“, verspricht CSU-Chef Markus Söder nach der gemeinsamen Sitzung der Präsidien von CDU und CSU am Freitag in München. CDU-Chef Friedrich Merz gibt vor den Landtagswahlen am 8. Oktober in Bayern und Hessen die Losung aus: „Wir müssen Kurs halten, wir dürfen uns jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen und ganz klar unsere Alternativen auch viel stärker noch kommunizieren.“

Der Auftritt der beiden Parteivorsitzenden, die am Freitagmittag in der CSU-Parteizentrale gemeinsam mit dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) das sechsseitige Programmpapier vorstellen, soll als „Signal der Geschlossenheit“ verstanden werden. Im Jahr 2017, als sich die Spitzen von CDU und CSU zuletzt in München trafen, sei die Atmosphäre noch eine andere gewesen, sagt Söder. Dieses Mal sei die gemeinsame Sitzung „harmonisch, sehr konstruktiv und menschlich exzellent“ verlaufen.

Einig sind sich die Schwesterparteien in der scharfen Abgrenzung zur AfD. Zwar findet sich in der „Agenda für Deutschland“ kein Wort zur AfD. Die Union aber sieht die Rechtsaußenpartei, so betont Merz, zu einem beachtlichen Teil außerhalb des Verfassungsspektrums Deutschlands. Sie sei „nicht nur ein Wettbewerber, nicht nur ein Gegner, sondern ein Feind unserer Demokratie.“ Für die Union sei das „eine besondere Herausforderung“. Söder spricht den Rechtspopulisten jede Gestaltungskraft ab: „Die AfD verändert nichts. Sie macht die Lage noch schwieriger.“

Merz über AfD: "Ein Feind unserer Demokratie"

Als Hauptgegner im demokratischen Wettbewerb sieht die Union die Grünen. Söder erkennt bei der Ökopartei eine „Rückwärtsbewegung“. Die Grünen seien „viel ideologischer geworden, als sie es je waren.“ Eine Zusammenarbeit in Bayern sei „völlig ausgeschlossen“. Merz gibt ihm recht: „In der Sache müssen wir uns heute am meisten mit der Politik der Grünen auseinandersetzen, weil die Politik der Grünen, insbesondere ihre Wirtschaftspolitik – soweit vorhanden – dazu beiträgt, dass dieses Land mitten in einer Deindustrialisierung steckt.“

Ministerpräsident Rhein, der in Hessen eine schwarz-grüne Koalition anführt, räumt auf Nachfrage zwar ein, dass es in seinem Bundesland mit den Grünen ganz gut klappt. „Das funktioniert sehr konstruktiv, das funktioniert immer sehr zuverlässig, die Grünen sind immer vertragstreu und ich möchte sogar so weit gehen, zu sagen, dass es harmonisch ist“, sagt Rhein und stellt fest: „Man kann mit den Grünen regieren, aber führen muss immer die CDU.“ Die Politik der Grünen in der Bundesregierung aber bedeute „verbieten, verbieten, verbieten“. Bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen hätten die Bürgerinnen und Bürger die Chance, sehr deutlich zu sagen, „dass sie die Nase voll haben von dem, was da in Berlin passiert.“ Es gehe um „Kurs oder Chaos“, „Stabilität oder Streit“.

Nach dem Willen von CDU und CSU sollen die Wahlen in Hessen und Bayern zu einer Abstimmung über die Ampel werden. In den beiden Ländern, die fast 25 Prozent der Bevölkerung stellen, so sagt Söder, „läuft es besser, weil die Richtung stimmt.“ In Deutschland stimme die ganze Richtung nicht mehr und die Menschen hätten Angst um ihren persönlichen Wohlstand. Mit der „Agenda für Deutschland“ dokumentiere die Union, „wie wir schnell und gut aus der Krise kommen.“

Zentrale Punkte des Programms betreffen eine andere Wirtschafts- und Steuerpolitik. Die Union will eine „Entlastungsoffensive für die Mittelschicht“ und eine „breite Steuer- und Abgabenentlastung für Gering- und Normalverdiener“. Sie fordert finanzielle Anreize für Mehrarbeit, etwa durch Steuerfreiheit für Überstunden. Sie lehnt das neue Heizungsgesetz ebenso ab wie die Erbschaftssteuer aufs Elternhaus und will die Grunderwerbsteuer für die erste selbst genutzte Immobilie absenken. Außerdem soll es nach dem Willen von CDU und CSU ein „Belastungsmoratorium“ für Firmen geben. Sämtliche Vorhaben, „die Unternehmen mit zusätzlicher Bürokratie, höheren Abgaben und Steuern oder höheren Standortkosten belasten“, sollen gestoppt werden. Und mit einem neuen Innovationsfonds, finanziert aus öffentlichen und privaten Mitteln, wollen CDU und CSU eine „Hightech Agenda“ auflegen.

In diesen Bereichen wollen CDU und CSU neue Akzente setzen

Neue Akzente wollen die Schwesterparteien auch in der Migrationspolitik setzen. Die Union fordert „eine deutliche Verringerung illegaler Migration“ und die strikte Trennung zwischen Asylverfahren und Verfahren zur Fachkräftezuwanderung. Gleichzeitig haben CDU und CSU sich auf die Forderung nach Grenzkontrollen verständigt, was nach Aussage der Parteichefs im Jahr 2017 noch nicht möglich gewesen sei. In dem Programm heißt es: „Solange die Außengrenzen Europas nicht wirksam geschützt sind, müssen wir unsere nationalen Grenzen schützen.“ Es gehe dabei um Kontrollen, wie sie an der bayerisch-österreichischen Grenze bereits üblich seien, nicht um neue „Schlagbäume“, wie Merz betont.

Neu im Programm sind zudem Forderungen zur Verbesserung der inneren Sicherheit. Es sollen „Sofort-Ausweisungen“ für Mitglieder ausländischer, krimineller Clans möglich gemacht werden. Außerdem soll ein „Frauensicherheits-Paket“ geschnürt werden, um Frauen besser vor Gewalt zu schützen – unter anderem durch eine Fußfessel, um Gewalttäter digital überwachen zu können.

Die Entscheidung über die Frage, wer 2025 gemeinsamer Kanzlerkandidat wird, soll nach dem Willen der Präsidien von CDU und CSU erst im Herbst 2024 fallen. Aktuell haben in Umfragen der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst und CSU-Chef Söder die Nase vorn.