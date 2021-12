Union

18:13 Uhr

Söder trifft auf Merz – eine schwierige Schicksalsgemeinschaft

Plus Wenn die CDU unter ihrem neuen Vorsitzenden Friedrich Merz nach rechts rückt, wo steht dann die CSU mit Markus Söder? Ein Arbeitskreis soll klären, was „konservativ“ heißt.

Von Uli Bachmeier

Es gibt Willenserklärungen, die zwar durchaus zutreffend, aber nicht wirklich erhellend sind. Wenn der neue CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sagt, er wolle die Zusammenarbeit mit der Schwesterpartei CSU verbessern, dann ist das ungefähr so, als würde Borussia Dortmund sagen, wir wollen deutscher Fußballmeister werden – am Willen ist nicht zu zweifeln, an den Erfolgsaussichten dagegen schon. Darüber kann auch die demonstrative Einigkeit nicht hinwegtäuschen, die Merz und CSU-Chef Markus Söder seit Tagen beteuern. Die beiden Alpha-Männer haben ihr künftiges Verhältnis noch nicht justiert. Und für ihre beiden Parteien brechen ganz neue, ungewisse Zeiten an.

