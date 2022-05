Technologie-Allianz Oberfranken hat offiziell eine Heimat

Seit elf Jahren arbeiten die beiden Unis Bayreuth und Bamberg sowie die Hochschulen Coburg und Hof bereits in der Technologie-Allianz Oberfranken (TAO) zusammen.

Nun wird die neue Heimat dieser Kooperation am Samstag (21. Mai) der Öffentlichkeit vorgestellt. Dazu wird der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume ( CSU) im neuen TAO-Gebäude auf dem Campus der Universität Bayreuth die Festrede halten.

Aufgabe der Allianz ist es, den Wissenschaftsstandort Oberfranken auszubauen, wie Anja Chales de Beaulieu, Leiterin der TAO-Geschäftsstelle, mitteilte. Die Unis und Hochschulen setzen auf Kooperation statt Konkurrenz. Die Zusammenarbeit soll auch dabei helfen, die Abwanderung junger Menschen aus Oberfranken in die Ballungsräume zu bremsen und ihnen Forschungs- und Bildungsmöglichkeiten in der Heimat zu bieten. Schwerpunkte bei Forschung und Lehre unter dem TAO-Dach sind Energie, Mobilität, Werkstoffe sowie IT und Sensorik.

(dpa)