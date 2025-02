Spaziergänger finden toten Mann im Bach

Spaziergänger haben in Hebertsfelden (Landkreis Rottal-Inn) einen leblosen Mann in einem Bach gefunden. Die Feuerwehr barg den 83-Jährigen aus der Region am Sonntag aus dem Wasser, wie die Polizei mitteilte. Bislang liegen keine Hinweise auf eine Gewalt- oder Fremdeinwirkung vor. Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Landshut eine rechtsmedizinische Untersuchung an.

