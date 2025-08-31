„Unsere Villa Kunterbunt“: Familie Häfner hat in einem alten Bahnhof ihr Zuhause

Bahnhöfe sind Orte des Kommens und Gehens. Züge rauschen heran, Reisende steigen ein und aus, niemand bleibt. Eigentlich. Denn am nördlichen Riesrand, im idyllischen Örtchen Marktoffingen, ist einer geblieben: Wolfgang Häfner. Vor mehr als 30 Jahren zog er mit seiner Frau und den beiden Kindern in das stillgelegte Bahnhofsgebäude – und füllt es seitdem wieder mit Leben.

Heute, mit 73, steht Wolfgang Häfner gemeinsam mit seiner Tochter Nicole im Garten. Der Rentner zeigt auf das ockerfarbene Haus: „Das ist unser Lebenstraum.“ Verkaufen? Niemals. Hier will er alt werden. Ein Traum, der am Anfang keiner war, sondern eher eine Notlösung.

„Am Anfang war das eine reine Schnapsidee“

Die Geschichte beginnt mit einer Kündigung. Denn Ende der Achtziger verloren Wolfgang Häfner und seine Frau Marlies ihre Mietwohnung – Eigenbedarf. Ein neues Zuhause musste her. Und während die Gemeinde überlegte, den leerstehenden Bahnhof der Feuerwehr zu überlassen, reifte in den Häfners eine Idee. Einst Teil der 1876 eröffneten Strecke von Nördlingen nach Dombühl, war das Bahnhofsgebäude 1973 aufgegeben worden. „Am Anfang war das eine reine Schnapsidee“, sagt der heutige Besitzer und lacht.

Sein Bruder, ein Architekt, begutachtete das Bauwerk – und meinte schließlich: „Kaufen könnt ihr schon, aber das ist unheimlich viel Arbeit.“ Für das Ehepaar kein Grund zum Zögern. 1991 wagte die Familie gemeinsam den Schritt, auch die Gemeinde willigte ein. Bei einem Spaziergang kurz nach dem Kauf sagte Marlies Häfner: „Das wird unsere schöne Villa Kunterbunt.“ Und damit sollte sie Recht behalten.

Wie viel Arbeit tatsächlich auf die Häfners zukam, zeigt heute noch ein Relikt im Carport: ein altes, weißes Schild mit der Aufschrift „Einsturzgefahr, Zutritt verboten.“ Damals keine Übertreibung. In den Jahren des Leerstands schlichen sich Kinder ein: „Fast alle Scheiben waren kaputt, Innentüren gab’s auch keine mehr – die haben Jugendliche rausgeholt, fürs Baumhaus“, erinnert sich der Bahnhofsbesitzer.

In diesem Zustand war das Gebäude kaum bewohnbar. „Die Gemeinde hat gesagt: Erst die Außenfassade wetterfest machen, damit es nicht reinregnet.“ Häfner ist eigentlich gelernter Industrieelektroniker: „Glas schneiden hab ich mir selbst beigebracht.“ Rund 200 Scheiben hat er in Feinstarbeit neu eingesetzt. Seine Frau war dabei immer an seiner Seite. „Das Vordach zum Beispiel, das hat sie komplett allein gemacht. Eine unheimlich Fleißige – viel von ihr steckt noch im Haus.“ Nach Feierabend arbeiteten beide fast täglich an ihrer „Villa Kunterbunt“, fleißig unterstützt von Freunden, Familie und Häfners Motocrossverein.

Marlise Häfner (rechts) und ihr Mann Wolfgang bei der Renovierung des alten Bahnhofsgebäudes in den 90er-Jahren Foto: Familie Häfner

Im Haus hat sich viel getan: Wo einst Reisende in der Empfangshalle auf den Zug warteten, steht jetzt ein Snookertisch. Aus der Jukebox klingt laut „House of the Rising Sun“, Gitarren lehnen an der Wand – die Halle ist heute ein Partyraum. Die angrenzenden Warteräume erster und zweiter Klasse nutzt der Hobbybastler nun als Werkstatt.

Vom Wartesaal führt die Treppe nach oben. Sie trägt, wie Häfner sagt, „noch ihre Narben“ – Kratzer im Holz, Spuren der Jahrzehnte. An den Wänden hängen Fotos: Bilder vom Umbau, ein junger Häfner mit langem Bart auf einem Gerüst. Aber auch von Neuseeland und Australien. „Australien, das war immer der Traum meiner Frau.“ Einer, der in Erfüllung ging.

Familienhaus mit Bahnhofsflair

Im ersten Stock war die Arbeit besonders aufwendig. Ein richtiges Badezimmer hatte es nicht gegeben – die Familie des Bahnhofsvorstandes, die früher dort wohnte, ging zum Baden in den Garten. Also entstand alles neu: Bad, Schlafzimmer, Küche. 1993 war der erste Stock bezugsfertig, die Familie konnte einziehen. Später, nach Nicoles Auszug, richtete Marlies hier ihr Arbeitszimmer ein, sie war viele Jahre Bürgermeisterin.

Unter dem Dach liegt heute das Wohnzimmer. Damals war dort nur ein leerer, ungenutzter Speicher, jetzt stehen hier Sofas und Regale, in einer Ecke das Puppenhaus, das Häfner seiner Tochter gebaut hat. Wer hier am Fenster steht, blickt weit hinaus über den Riesrand, auf Felder und Wälder, die sich bis zum Horizont ziehen.

Doch etwas Bahnhofsflair lässt sich noch immer finden: Hinter dem Gartenzaun zieht sich das Gleis entlang, wöchentlich rumpelt ein Güterzug vorbei, manchmal die Museumsbahn. Über der Haustür thront das alte Stationsschild: „Marktoffingen“.

30 Jahre nach dem Einzug ist das Gebäude nun wieder eingerüstet, die Fassade muss neu gemacht werden. Doch diesmal fehlt Marlies. Sie starb 2018. „Sie wäre sofort wieder voller Tatendrang dabei gewesen“, versichert ihr Mann. Auch heute hilft Tochter Nicole, diesmal mit ihrem Ehemann. Was ihr der Ort bedeute? „Das Haus hat so viel Seele – ich hab großen Respekt davor, was mein Papa hier geschaffen hat.“

Im Ort ist das längst bekannt. Wer am ehemaligen Bahnhof vorbeigeht, weiß: Hier steckt Herzblut drin. Und wenn Häfner Unterstützung braucht, findet sich immer jemand. So wie damals.