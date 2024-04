350.000 Euro Schaden bei Brand von Schredder-Maschine

Bei einem Brand einer Schredder-Maschine auf dem Gelände eines Recycling-Unternehmens in Türkheim (Landkreis Unterallgäu) ist ein Schaden von etwa 350.000 Euro entstanden.

Als die Feuerwehr am späten Mittwochabend anrückte, stand die Maschine bereits vollständig in Flammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Feuer wurde demnach aber schnell gelöscht. Es wurde niemand verletzt und der Brand hatte sich nicht auf umliegende Gebäude oder Maschinen ausgebreitet. Die Brandursache war zunächst unklar.

(dpa)