„An Echtheit keine Zweifel“: Das sagt die zuständige Behörde zu den Aufnahmen

Die Vorwürfe, die einem Schweinemastbetrieb aus dem Unterallgäu gemacht werden, kann Martin Schorer nicht nachvollziehen. Er ist Unterallgäuer Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV). Aus den Aufnahmen, die heimlich erstellt worden waren und Missstände in den Ställen zeigen sollen, gehe nicht einwandfrei hervor, dass sie in dem genannten Betrieb entstanden sind. So wird Schorer vom Landwirtschaftlichen Wochenblatt zitiert. Für eine Stellungnahme war er bis Redaktionsschluss nicht erreichbar.

Behörde erstattete bei Staatsanwaltschaft Anzeige

Tierrechtsaktivisten waren die Aufnahmen - eigenen Angaben zufolge - zugespielt worden, sie übergaben sie an die Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV).

Die wiederum erstattete bei der Staatsanwaltschaft Memmingen Anzeige - unter anderem wegen Verdachts, dass gegen das Tierschutzrecht verstoßen wurde: Ein Schwein konnte offenbar nicht mehr laufen und war „mutmaßlich über einen längeren Zeitraum weder behandelt“ noch notgetötet worden, so die KBLV. Die Behörde überprüft auch weitere Vorwürfe. Etwa den, dass Schweine mit Nabelbruch nicht behandelt worden seien.

Keine Zweifel an Echtheit der heimlich erstellten Aufnahmen

Stimmt es, dass die versteckt erstellten Bilder keinem Hof eindeutig zugeordnet werden können? Der KBLV-Sprecher sagt: „Der Betrieb konnte aufgrund der Aufnahmen in Verbindung mit unseren Erkenntnissen zu den örtlichen Gegebenheiten aus eigenen Kontrollen eindeutig identifiziert werden. An der Echtheit der Aufnahmen hat die KBLV daher keine Zweifel.“

Die KBLV ist seit Bekanntwerden des Allgäuer Tierskandals 2019 unter anderem für landwirtschaftliche Großbetriebe zuständig. Damals waren drei Höfe mit Milchkühen ins Visier der Ermittler geraten - wegen des Verdachts, gegen das Tierschutzrecht zu verstoßen. Seither kontrolliert die Behörde bei Bedarf Höfe, die mindestens 2000 Mastschweine haben, 600 Rinder oder 500 Kälber.

2019 wurde die Zahl der Mitarbeiter von 94 auf etwa 140 erhöht, sagt der Sprecher. Zuvor kontrollierten die Landratsämter die Großbetriebe, wenn es nötig war. Nun, mit der KBLV als einziger zuständiger Behörde, würden alle Betriebe nach denselben Kriterien überprüft.

Nachdem die Ermittlungen gegen den Unterallgäuer Betrieb bekannt geworden sind, hat der Flughafen Memmingen öffentlich Stellung genommen. „Wir kennen die Vorwürfe gegen den Schweinemastbetrieb aus den Medien“, postete der Flughafen am Mittwoch auf seinem Instagram-Kanal.

Der Airport bezieht von dem Schweinemastbetrieb Biogas. Er habe aber „keinen Einblick in den Betrieb selbst“, wie er schreibt. „Wir warten die Ergebnisse der Behörden ab und vertrauen auf eine sorgfältige Klärung durch Polizei und Justiz.“