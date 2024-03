Bis zu eine Million Euro Schaden bei Hausbrand

Ein Feuer in einem Dorfgemeinschaftshaus in Bad Grönenbach-Zell (Landkreis Unterallgäu) hat ersten Schätzungen zufolge einen Schaden zwischen einer halben und einer Million Euro verursacht.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Alle Bewohner hätten das Haus rechtzeitig verlassen können. Das Feuer sei in den Proberäumen eines Vereins im zweiten Obergeschoss in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher mit. Der zweite Stock brannte demnach vollständig aus.

Die Wohnungen darunter seien durch den Einsatz von großen Mengen Löschwasser nicht mehr bewohnbar, hieß es weiter. Die Brandursache ist noch unklar. Brandstiftung schließt die Polizei derzeit aus. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen.

(dpa)