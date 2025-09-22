Icon Menü
Unterallgäu: Hoher Schaden bei Feuer in Breitenbrunn

Landkreis Unterallgäu

Hoher Schaden bei Feuer in Breitenbrunn

In Breitenbrunn im Landkreis Unterallgäu brach in der Nacht ein Brand in einem Gebäude aus. Das Feuer verursachte einen hohen Sachschaden.
Von Viola Koegst
    Die Feuerwehr war in Breitenbrunn im Unterallgäu im Einsatz. Foto: Thomas Pöppel, AOV

    In der Nacht auf Montag hat in Breitenbrunn im Landkreis Unterallgäu ein Gebäude gebrannt. Das bestätigte die Polizei gegenüber unserer Redaktion. Das Feuer soll gegen 1.20 Uhr in einem Haus im Ortsteil Hohenschlau ausgebrochen sein. Das Gebäude wurde ehemals landwirtschaftlich genutzt und gerade renoviert, hieß es bei der Polizei weiter. Bei dem Feuer gab es keine Verletzten. 180 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Der Sachschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

    In der Nacht auf Montag brach der Brand aus. Foto: Thomas Pöppel, AOV
    Der Sachschaden wird hoch eingeschätzt. Foto: Thomas Pöppel, AOV
