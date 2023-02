Mann verkauft Fleisch von Ladefläche eines Transporters

Ein Mann hat in der Einfahrt eines Fitnesscenters verschiedene Lebensmittel von der Ladefläche eines Transporters verkauft, darunter geräuchertes und rohes Fleisch.

Die Lebensmittel waren nicht gekühlt und der Mann stellte keine Kaufbelege aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten hatten den 26-Jährigen am Sonntagnachmittag auf Streife in Salgen (Landkreis Unterallgäu) entdeckt und stoppten den Verkauf. Ein Sachverständiger des Landratsamt Unterallgäu übernahm die weitere Klärung vor Ort. Der 26-Jährige und das Augsburger Unternehmen, für das er die Lebensmittel verkaufte, müssen laut Polizei mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Lebensmittelgesetzbuch rechnen.

(dpa)