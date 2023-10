Messerangriff in Geflüchtetenunterkunft: Mann in U-Haft

Nach einem Messerangriff in einer Unterkunft für Geflüchtete im Allgäu sitzt ein 27-Jähriger in Untersuchungshaft.

Die Ermittler gingen von einem versuchten Tötungsdelikt aus, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Gambier habe am Montag nach einem Streit mit einem 35-Jährigen mit einem Küchenmesser auf diesen eingestochen, als der 35-Jährige ein Zimmer in der Unterkunft betrat. Das Opfer sei leicht an Arm und Schulter verletzt worden, habe weitere Angriffe aber abwehren und den Raum verlassen können. Beide Männer waren laut einem Polizeisprecher Bewohner der Unterkunft.

Der Verdächtige sei in der Unterkunft festgenommen worden, seit Dienstag sitze der Mann in U-Haft. Das Motiv blieb zunächst unklar, die Kripo Memmingen ermittelte.

(dpa)