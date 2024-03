Mutmaßlicher Betrüger nach zwei Jahren Flucht festgenommen

Nach gut zwei Jahren Flucht hat die Polizei in Schwaben einen mutmaßlichen Betrüger festgenommen.

Der 34-Jährige soll vor allem durch Warenbetrug mehrere Hunderttausend Euro erbeutet haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach der Festnahme am Montag in Ottobeuren (Landkreis Unterallgäu) sei der Mann zur Untersuchungshaft in ein Gefängnis gebracht worden.

Weil die Beamten bei der Durchsuchung des Hauses, in dem er festgenommen wurde, auch mehrere Ampullen eines Dopingmittels fanden, werde auch wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz gegen ihn ermittelt.

(dpa)