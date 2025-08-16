Icon Menü
Unterfranken: 41-Jähriger stirbt nach Badeunfall

Unterfranken

41-Jähriger stirbt nach Badeunfall

Ein Mann geht einige Meter vom Ufer entfernt in einem Badesee unter – mit schlimmen Folgen.
Von dpa
    Rund einen Tag nach dem Unfall starb der Mann an seinen Verletzungen. (Symbolbild)
    Rund einen Tag nach dem Unfall starb der Mann an seinen Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein 41-Jähriger ist knapp einen Tag nach einem Badeunfall in Unterfranken gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Freitagabend etwa zwanzig Meter vom Ufer entfernt im Weißsee in Karlstein am Main (Landkreis Aschaffenburg) geschwommen, als er plötzlich unterging.

    Zeugen brachten den Mann den Angaben zufolge nach wenigen Minuten an Land und begannen mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er nun an seinen schweren Verletzungen starb.

    Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Badeunfalls. Von einem Fremdverschulden gehen die Beamten derzeit nicht aus.

