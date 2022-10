56-Jähriger bei Betriebsunfall tödlich verletzt

Bei einem Betriebsunfall in Unterfranken ist ein 56-Jähriger tödlich verletzt worden.

Der Mann wollte mit einem Kollegen auf dem Firmengelände in Aschaffenburg ein etwa zwei Tonnen schweres Gerät für einen Kran verladen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei habe sich das Gerät aber aus bisher ungeklärten Gründen gelöst und den 56-Jährigen erfasst. Der Mann verstarb nach dem Vorfall am Donnerstag noch an der Unfallstelle, die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt.

