Drei Verletzte nach Streit mit Messer

Bei einem Streit in Unterfranken sollen drei Menschen teils schwere Verletzungen durch ein Messer erlitten haben.

Gegen alle drei Beteiligten werde nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein 32-Jähriger habe die Polizei am Mittwochabend über einen Streit in seiner Wohnung in Miltenberg informiert. Ein Messer war den Angaben zufolge auch eingesetzt worden. Der Mann sei daraufhin vom Tatort weggelaufen.

Mithilfe von Zeugen fanden ihn die Beamten später schwer verletzt in einer anderen Straße. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. In der Wohnung selbst trafen die Polizisten auf einen 25-Jährigen und eine 46-Jährige. Beide hatten leichte Schnittwunden und wurden vor Ort versorgt. Sie seien zudem betrunken gewesen. Der 25 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen und die Frau in Gewahrsam genommen. Die Ursache und der Hergang des Streits müssen nach Polizeiangaben noch genauer ermittelt werden.

(dpa)