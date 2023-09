Haftbefehle gegen Jugendliche nach Raubserie

Zwei Haftbefehle wurden nach einer Raubserie in Unterfranken erlassen.

In Untersuchungshaft sitzen ein 15-jähriger und ein 16-jähriger Jugendlicher, teilte die Polizei am Montag mit. Sie sollen Teil einer achtköpfigen Gruppe sein, die für mehrere Raube und Körperverletzungen in Kitzingen und Würzburg verantwortlich sein soll. In unterschiedlicher Konstellation sollen die Jugendlichen - alle im Alter zwischen 14 und 17 Jahren - Taschen und Kleidung erbeutet haben. Häufig bedrohten sie ihre Opfer mit einem Messer. Die Ermittlungen gegen die Gruppe laufen schon seit mehreren Wochen. Am Donnerstag fanden dann mehrere Hausdurchsuchungen statt, bei denen unter anderem Diebesgut und Messer sichergestellt wurden. Auf die Jugendlichen kommen jetzt verschiedene Strafverfahren zu.

(dpa)