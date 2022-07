Karambolage auf A3: sechs Verletzte

Ein Mann hat auf der A3 einen Auffahrunfall verursacht, bei dem sechs Menschen zum Teil schwer verletzt wurden.

Der 24-Jährige hatte am Samstag das Stauende übersehen, das sich nach einem kleineren Unfall bei Waldaschaff (Landkreis Aschaffenburg) gebildet hatte, und kollidierte mit einem Auto, das auf weitere Wägen geschoben wurde. Die A3 musste für vier Stunden vollständig gesperrt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 45-Jähriger und seine 41-jährige Frau wurden durch den Zusammenstoß in ihrem Wagen eingeklemmt und zogen sich schwere Verletzungen zu. Ihr 13-jähriger Sohn zog sich ebenso wie der 24-Jährige und eine weitere Autofahrerin nur leichte Verletzungen zu. Der Beifahrer des Unfallverursachers musste hingegen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

(dpa)