Mann bricht in Auto ein, stiehlt Hund und beleidigt Polizei

In Unterfranken ist ein Mann in ein geparktes Auto eingebrochen und hat einen Schäferhund gestohlen. Als die Beamten den Mann und den Hund bei einer Fahndung in Würzburg fanden, soll er in Richtung der Beamten gespuckt und sie beleidigt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Auf eine vorläufige Festnahme folgte demnach die Untersuchungshaft, die ein Richter erließ.

Der 30-Jährige habe sich am Dienstag über die Beifahrertür gewaltsam Zugang zu einem auf einem Parkplatz abgestellten Auto verschafft. Er habe den Innenraum durchwühlt, Bargeld im einstelligen Bereich und einen Schlüsselbund gestohlen. Aus dem Kofferraum klaute er eine sechs Jahre alte weiße Schäferhündin, wie es hieß.

Zeugenhinweise und Radioaufruf führten Polizei zum 30-Jährigen

Zunächst konnte der Mann mitsamt der Hündin unerkannt flüchten. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Dank aufmerksamer Zeugen und einem Radio-Zeugenaufruf wurde der 30-Jährige schließlich gefunden. Den Beamten gegenüber soll er sich äußerst aggressiv und unkooperativ gezeigt haben. Neben dem Spucken und den Beleidigungen habe er eine Schranke beschädigt.

Den Angaben zufolge mussten ihn die Einsatzkräfte wegen seines weiteren aggressiven Verhaltens überwältigen, zu Boden bringen und festnehmen. Auch auf der Fahrt zur Polizeidienststelle und in einer Zelle habe sich der 30-Jährige uneinsichtig gezeigt, die Beamten beleidigt und die Zelle verwüstet. Verletzt wurde laut Polizei und Staatsanwaltschaft aber niemand.

Hündin wurde rechtmäßigen Besitzern übergeben

Die gestohlene Hündin wurde von der Polizei sichergestellt und ihren rechtmäßigen Besitzern übergeben. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass der mutmaßliche Hundedieb einem Richter vorgeführt wird. Der Richter erließ wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls den Haftbefehl. Inzwischen befinde sich der 30-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.