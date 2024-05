Mann findet Teil einer Panzerfaust im Wald

Ein Mann hat in einem unterfränkischen Wald ein Teil einer alten Panzerfaust gefunden.

Die Beamten gingen davon aus, dass sich noch Sprengstoff in dem Gefechtskopf befindet und alarmierten den Kampfmittelräumdienst. Dieser habe die Kriegswaffe dann in einem speziell gesicherten Transporter abgeholt, sagte ein Pressesprecher am Sonntagmorgen.

Der verrostete Gefechtskopf, der am Samstagabend in einem Waldstück bei Bischofsheim (Landkreis Rhön-Grabfeld) gefunden wurde, sei vermutlich ein Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg, sagte der Sprecher.

(dpa)