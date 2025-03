Mit Eiern beladener Auflieger gerät auf A3 in Brand

Ein mit Eiern beladener Auflieger eines Lastwagens ist auf der Autobahn 3 in Unterfranken in Brand geraten. Die A3 bei Waldaschaff (Landkreis Aschaffenburg) wurde am Vormittag in Richtung Passau zwischenzeitlich voll gesperrt, wie ein Polizeisprecher berichtete. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Mittag, die Eierkartons fingen immer wieder Feuer. Rund 300.000 Eier mussten laut Feuerwehr aus dem Auflieger ausgeladen werden. Was mit ihnen geschieht, war nicht bekannt.

Der Lastwagenfahrer sei am frühen Vormittag zwischen den Anschlussstellen Bessenbach und Weibersbrunn unterwegs gewesen, als er den brennenden Auflieger bemerkte. Er habe die Zugmaschine schnell vom Auflieger abgekoppelt, hieß es von der Feuerwehr.

Die Flammen breiteten sich fast auf dem gesamten mit Eierpaletten beladenen Kühlauflieger aus. Gegen Mittag waren die Löscharbeiten laut Polizeisprecher beendet. Die Bergungsarbeiten dauerten noch an. Eine Spur blieb vorerst gesperrt. Die Ursache für den Brand und die Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.