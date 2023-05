Scheunenbrand: Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach einem Scheunenbrand mit mehreren Hunderttausend Euro Schaden in Unterfranken geht die Polizei davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

Darauf deuteten am Brandort gesicherte Spuren hin, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittler suchten deshalb nach Zeugen des Vorfalls in der Nacht zum 1. Mai in Hendungen (Landkreis Rhön-Grabfeld).

Bei dem Brand der Scheune, in der Strohballen und landwirtschaftliche Maschinen gelagert worden waren, war nach Angaben der Polizei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Das Gebäude war nach dem Feuer einsturzgefährdet.

(dpa)