Tödlicher Unfall: Mann von Anhänger erschlagen

Bei einem tragischen Unfall in Unterfranken ist ein 73-Jähriger tödlich verletzt worden. Der Mann befuhr laut Polizei mit seinem Traktor und einem mit Erde beladenen Anhänger die Straße vor seinem Anwesen in Königsberg (Landkreis Haßberge). Nachdem er das Gespann am Übergang zu einer abschüssigen Grünfläche abgestellt und den Anhänger abgekoppelt hatte, versuchte er diesen mit Unterlegkeilen zu sichern. Während des Vorgangs kippte der Anhänger plötzlich um und klemmte den Mann unter sich ein. Der 73-Jährige verstarb noch am Unfallort.

Die Polizei ermittelt derzeit den genauen Hergang des Unfalls. Im Fokus steht die Frage, ob die Handbremse des Anhängers ordnungsgemäß funktionierte. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass dies möglicherweise nicht der Fall war. Auch die Abschüssigkeit der Unfallstelle könnte laut der Ermittler eine Rolle gespielt haben. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um den Vorfall zu untersuchen.