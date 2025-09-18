Icon Menü
Unterfranken: Tödlicher Zusammenstoß zwischen Auto und Roller

Unterfranken

Tödlicher Zusammenstoß zwischen Auto und Roller

Im Landkreis Main-Spessart stoßen ein Auto und ein Roller zusammen. Für die Person auf dem Roller endet der Unfall tödlich.
Von dpa
    Der tödliche Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag im Landkreis Main-Spessart. (Symbolbild)
    Der tödliche Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag im Landkreis Main-Spessart. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Ein Mensch ist bei einem Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem Auto im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart ums Leben gekommen. Der Unfall habe sich am späten Mittwochnachmittag in Kreuzwertheim ereignet, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Person auf dem Roller sei an ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben.

    Zunächst war unklar, um wen es sich bei dem oder der Toten handelt. Auch zum genauen Hergang machte der Polizeisprecher zunächst keine genaueren Angaben.

