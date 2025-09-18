Tödlicher Zusammenstoß zwischen Auto und Roller

Ein Mensch ist bei einem Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem Auto im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart ums Leben gekommen. Der Unfall habe sich am späten Mittwochnachmittag in Kreuzwertheim ereignet, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Person auf dem Roller sei an ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben.

Zunächst war unklar, um wen es sich bei dem oder der Toten handelt. Auch zum genauen Hergang machte der Polizeisprecher zunächst keine genaueren Angaben.