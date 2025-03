Unbekannter rammt Autos auf Autobahn und flüchtet

Ein Autofahrer hat auf der Autobahn 3 in Unterfranken zwei Wagen gerammt und ist dann weitergefahren. Die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass der Mann mit Absicht aufgefahren ist, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrer der gerammten Autos blieben bei dem Vorfall am Freitagnachmittag demnach unverletzt.

Laut Polizei fuhr der Unbekannte mit seinem Wagen bei Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) auf der linken Spur sehr dicht auf den Wagen eines 51-Jährigen auf. Als der 51-Jährige auf die mittlere Spur wechseln wollte, habe der andere Mann dessen Fahrzeug mit seinem Auto von hinten gerammt. Der Wagen schleuderte daraufhin über die Autobahn und krachte in die Leitplanke.

Wenige Hundert Meter weiter habe der Unbekannte beim Überholen den Wagen eines 37-Jährigen gerammt. Dieser konnte nach dem Zusammenstoß auf der Fahrbahn anhalten und zu einem Parkplatz fahren. Am Wagen des 51-Jährigen entstand laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von 50.000 Euro. Den Schaden am Auto des 37-Jährigen schätzte die Polizei auf 5.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.