Zwei Männer wegen versuchten Totschlags in U-Haft

Zwei betrunkene Männer haben in Unterfranken einen 33-Jährigen fast zu Tode geschlagen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, eskalierte der Streit zwischen den drei Männern vor einer Bar in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) am Freitagabend. Dabei hätten der 20- und der 21-Jährige den dritten Mann mit den Füßen gegen den Kopf getreten. Der Verletzte wollte sich nicht von einem Arzt vor Ort untersuchen und behandeln lassen.

Zudem griffen die Männer einer Frau an das Gesäß und in den Schritt. Die Ursache des Streits war zunächst unbekannt. Nach Angaben der Polizei waren beide Männer stark alkoholisiert. Gegen sie wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

(dpa)